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Силы обороны за сутки уничтожили еще 620 оккупантов и 14 артсистем

Силы обороны за сутки уничтожили еще 620 оккупантов и 14 артсистем
Фото: Facebook

Недосчитались россияне и десятков дронов, артсистем, автотехники и другой военной техники, сообщает Деловая столица.

Обновленные данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава – около 317 380 (+620) человек,
  • танков ‒ 5 422 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10 141 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 7 726 (+14) ед,
  • РСЗО / MLRS – 896 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 586 (+1) ед,
  • самолетов – 323 ед,
  • вертолетов – 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 726 (+17),
  • крылатые ракеты ‒ 1 563,
  • корабли /катера ‒ 22 ед,
  • подводные лодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 091 (+14) ед,
  • специальная техника ‒ 1090 (+4)

Данные уточняются.

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