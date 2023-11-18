Силы обороны за сутки уничтожили еще 620 оккупантов и 14 артсистем
Недосчитались россияне и десятков дронов, артсистем, автотехники и другой военной техники, сообщает Деловая столица.
Обновленные данные обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала вторжения ориентировочно составили:
- личного состава – около 317 380 (+620) человек,
- танков ‒ 5 422 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10 141 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 7 726 (+14) ед,
- РСЗО / MLRS – 896 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 586 (+1) ед,
- самолетов – 323 ед,
- вертолетов – 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 726 (+17),
- крылатые ракеты ‒ 1 563,
- корабли /катера ‒ 22 ед,
- подводные лодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 091 (+14) ед,
- специальная техника ‒ 1090 (+4)
Данные уточняются.