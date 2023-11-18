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Сили оборони за добу знищили ще 620 окупантів та 14 артсистем

Сили оборони за добу знищили ще 620 окупантів та 14 артсистем
Фото: Facebook

Недорахувалися росіяни і десятків дронів, артсистем, автотехніки та іншої військової техніки, повідомляє Ділова столиця.

Оновлені дані оприлюднили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з початку вторгнення орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 317 380 (+620) осіб,
  • танків ‒ 5 422 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10 141 (+9) од,
  • артилерійських систем – 7 726 (+14) од,
  • РСЗВ / MLRS – 896 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 586 (+1) од,
  • літаків – 323 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 726 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 1 563,
  • кораблі /катери ‒ 22 од,
  • підводні човни — 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 091 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1090 (+4)

Дані уточнюються.

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