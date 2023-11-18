Сили оборони за добу знищили ще 620 окупантів та 14 артсистем
Недорахувалися росіяни і десятків дронів, артсистем, автотехніки та іншої військової техніки, повідомляє Ділова столиця.
Оновлені дані оприлюднили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з початку вторгнення орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 317 380 (+620) осіб,
- танків ‒ 5 422 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10 141 (+9) од,
- артилерійських систем – 7 726 (+14) од,
- РСЗВ / MLRS – 896 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 586 (+1) од,
- літаків – 323 од,
- гелікоптерів – 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 726 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1 563,
- кораблі /катери ‒ 22 од,
- підводні човни — 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 091 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 1090 (+4)
Дані уточнюються.