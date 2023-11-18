Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Глава НБУ анонсировал второй этап смягчения валютных ограничений

«Сейчас Национальный банк работает над переходом ко второму этапу валютной либерализации, и это то, что точно сделает жизнь бизнеса легче», - заявил Глава НБУ Андрей Пышный во время панельной дискуссии «Фундамент финансовой стабильности следующих лет» на Ежегодном общем собрании European Business Association, состоявщемся 15 ноября.

Что касается внешнего финансирования Украины, как утверждает Пышный, этот вопрос сейчас активно обсуждается, «учитывая определенную турбулентность, связанную с демократическими процессами в странах-партнерах».

«Они генерируют некую неопределенность, однако я остаюсь оптимистом в вопросе сохранения донорской поддержки. В то же время мы, несомненно, готовимся к реализации любого сценария», - сказал Андрей Пышный.

2. Банки продолжают снижать процентные ставки по депозитам

Сразу 4 банка на уходящей неделе отметились снижением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной и иностранной валюте.

Кристалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев с 17,25 до 16,75% годовых.

Также Кристалбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 3,30 до 2,30% годовых; на 12 месяцев – с 3,00 до 2,65% годовых.

Радабанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6, 9 и 12 месяцев на 1%: на 6 месяцев – с 17,50 до 16,50% годовых; на 9 и 12 месяцев – с 15,50 до 14,50% годовых.

Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 12 до 11,25% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 15% годовых;

на 9 месяцев – с 15,25 до 14,75% годовых.

Также Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6 месяцев с 1,40 до 1% годовых.

Банк Украинский капитал снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 2,50 до 1,50% годовых;

на 6 месяцев – с 3 до 2% годовых;

на 9 месяцев – с 3 до 2,50% годовых;

на 12 месяцев – с 3,25 до 2,75% годовых.

Также банк Украинский капитал снизил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,25% годовых:

на 3 месяца – с 1,25 до 1% годовых;

на 6 месяцев – с 1,75 до 1,50% годовых;

на 9 месяцев – с 2 до 1,75% годовых;

на 12 месяцев – с 2,25 до 2% годовых.

3. Пиреус Банк прекращает поддержку старых версий своего мобильного приложения

19 декабря 2023 года Пиреус Банк прекратит поддержку предыдущих разработок и оставит для использования исключительно приложение Winbank ,версия 3, которое было предложено клиентам и запущено в июле этого года. Это означает, что с 19 декабря мобильные приложения и и компьютерные интернет-версии Winbank будут недоступны для использования и удалены из Play Market и App Store. Более детально ознакомиться с этой информацией можно на официальном сайте﻿ банка.

Кроме того, Пиреус Банк сообщил, что в скором времени будет доступным открытие онлайн счетов в долларах США и евро.

4. Парад кешбэков от Приватбанка

Приватбанк продолжает радовать своих клиентов акциями, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк при оплате его картой.

С 15 ноября 2023 года по 15 февраля 2024 года можно получить 50% кешбэка при оплате проезда в общественном транспорте картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» международной платежной системы Mastercard.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.

Акция проводится на территории таких городов Украины: Львов,Ивано-Франковск, Днепр, Сумы, Хмельницкий, Кривой Рог, Черкассы, Александрия, Николаев, Дружковка, Кременчуг, Житомир, Винница, Камянское, Ровно, Ужгород, Одесса, Черновцы, Конотоп, Славянск.

Максимальная сумма кешбэка – 310,56 гривен до налогообложения (т.е. 250 гривен «чистыми») в месяц или 750 гривен за весь период акции.

Также с 17 ноября 2023 года по 17 января 2024 года можно получить 3% кешбэка при расчете картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» международной платежной системы Mastercard на АЗС «ОККО».

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.

Максимальная сумма кешбэка – 621,12 гривен до налогообложения (т.е. 500 гривен «чистыми») в месяц или 1000 гривен за весь период акции.

Выплата кешбэка производится на следующей неделе после оплаты картой.

5. ПУМБ придумал оригинальный способ поощрения клиентов за открытие депозита

Всем клиентам, которые откроют депозит «Благодарный» от ПУМБ в период с 13 ноября по 29 декабря 2023 года, предоставляется возможность выбрать 1 дополнительную категорию кешбека от банка уже в следующем месяце.

Срок, в течение которого клиенты смогут выбрать дополнительную, четвертую, категорию кешбэка (в одном следующем или двух следующих месяцах) будет определен банком путем использования модели автоматического алгоритма.

Предложение действует для всех клиентов ПУМБ – как новых, так и уже действующих. Депозит «Благодарный» на условиях акции можно открыть как в мобильном приложении «ПУМБ Онлайн», так и в любом отделении банка.