Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Глава НБУ анонсував другий етап пом'якшення валютних обмежень

«Нині Національний банк працює над переходом до другого етапу валютної лібералізації, і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим», - заявив Глава НБУ Андрій Пишний під час панельної дискусії «Фундамент фінансової стабільності наступних років» на Щорічних загальних зборах European Business Association, що відбудеться 15 листопада.

Щодо зовнішнього фінансування України, як стверджує Пишний, це питання зараз активно обговорюється, «з огляду на певну турбулентність, пов'язану з демократичними процесами у країнах-партнерах».

«Вони генерують певну невизначеність, проте я залишаюся оптимістом у питанні збереження донорської підтримки. Водночас ми, безперечно, готуємося до реалізації будь-якого сценарію», - сказав Андрій Пишний.

2. Банки продовжують знижувати процентні ставки за депозитами

Відразу 4 банки минулого тижня відзначилися зниженням відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній та іноземній валюті.

Кристалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців з 17,25 до 16,75% річних.

Також Кристалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 3,30 до 2,30% річних; на 12 місяців - з 3,00 до 2,65% річних.

Радабанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 6, 9 та 12 місяців на 1%: на 6 місяців – з 17,50 до 16,50% річних; на 9 та 12 місяців – з 15,50 до 14,50% річних.

Індустріалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 12 до 11,25% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 15% річних;

на 9 місяців – з 15,25% до 14,75% річних.

Також Індустріалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 6 місяців з 1,40 до 1% річних.

Банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 2,50 до 1,50% річних;

на 6 місяців – із 3 до 2% річних;

на 9 місяців – із 3 до 2,50% річних;

на 12 місяців - з 3,25 до 2,75% річних.

Також банк Український капітал знизив процентні ставки за депозитами в євро на 3,6,9 та 12 місяців на 0,25% річних:

на 3 місяці – з 1,25 до 1% річних;

на 6 місяців – з 1,75 до 1,50% річних;

на 9 місяців - з 2 до 1,75% річних;

на 12 місяців - з 2,25 до 2% річних.

3. Піреус Банк припиняє підтримку старих версій свого мобільного додатка

19 грудня 2023 року Піреус Банк припинить підтримку попередніх розробок і залишить для використання виключно програму Winbank, версія 3, яка була запропонована клієнтам і запущена в липні цього року. Це означає, що з 19 грудня мобільні додатки та комп'ютерні інтернет-версії Winbank будуть недоступні для використання та видалені з Play Market та App Store. Більш детально ознайомитися з цією інформацією можна на офіційному сайті банку.

Крім того, Піреус Банк повідомив, що незабаром буде доступним відкриття онлайн рахунків у доларах США та євро.

4. Парад кешбеків від Приватбанку

Приватбанк продовжує радувати своїх клієнтів акціями, в рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек під час оплати його карткою.

З 15 листопада 2023 року по 15 лютого 2024 року можна отримати 50% кешбеку при сплаті проїзду у громадському транспорті картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» міжнародної платіжної системи Mastercard.

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.

Акція проводиться на території таких міст України: Львів, Івано-Франківськ, Дніпро, Суми, Хмельницький, Кривий Ріг, Черкаси, Олександрія, Миколаїв, Дружківка, Кременчук, Житомир, Вінниця, Кам'янське, Рівне, Ужгород, Одеса, Чернівці, Конотоп, Слов'янськ .

Максимальна сума кешбеку – 310,56 гривень до оподаткування (тобто 250 гривень чистими) на місяць або 750 гривень за весь період акції.

Також з 17 листопада 2023 року до 17 січня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при розрахунку картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» міжнародної платіжної системи Mastercard на АЗС «ОККО».

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.

Максимальна сума кешбеку – 621,12 гривень до оподаткування (тобто 500 гривень чистими) на місяць або 1000 гривень за весь період акції.

Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати карткою.

5. ПУМБ вигадав оригінальний спосіб заохочення клієнтів за відкриття депозиту

Усім клієнтам, які відкриють депозит «Дякую» від ПУМБ у період з 13 листопада по 29 грудня 2023 року, надається можливість обрати 1 додаткову категорію кешбеку від банку вже наступного місяця.

Термін, протягом якого клієнти зможуть вибрати додаткову, четверту категорію кешбеку (в одному наступному або двох наступних місяцях) буде визначено банком шляхом використання моделі автоматичного алгоритму.

Пропозиція діє для всіх клієнтів ПУМБ – як нових, так і діючих. Депозит «Подяк» на умовах акції можна відкрити як у мобільному додатку «ПУМБ Онлайн», так і в будь-якому відділенні банку.