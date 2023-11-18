На Днепропетровщине банда из чиновников и криминалитета присвоила остров в Самарском заливе

Более года оперативники, следователи полиции и сотрудники облпрокуратуры устанавливали участников преступной организации, чтобы пошагово воспроизвести обстоятельства их преступной деятельности, сообщает Деловая столица.

В Днепропетровской области задержали двух "смотрящих" и участников преступной организации, захвативших земли острова в Самарском заливе, сообщает Нацполиция.

Земли бандиты оформили на членов своих семей, близких родственников и подчиненных работников коммерческой структуры. Сумма нанесенного ущерба составляет более миллиарда гривен. "Смотрящим" за областью, экспредседателю райгосадминистрации и трем представителям бизнеса сообщили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, преступная организация была создана в 2008 году. В ее состав вошли представители органов местной власти, представители коммерческой структуры и преступного мира — так называемые "смотрящие" за областью.

"Чтобы завладеть землями водного фонда, размещенными на острове озера, фигуранты разработали преступный план. По указанию в то время главы РГА 70 гектаров земли поделили на земельные участки по 2 гектара и в дальнейшем незаконно передали в частную собственность, выдав соответствующие государственные акты. Владельцами земель стали участники сделки, члены их семей, близкие родственники, а также подчиненные работники коммерческой структуры" , — объясняют правоохранители.

С целью утаивания незаконного происхождения земли планировали изменить ее целевое назначение и построить коттеджный городок закрытого типа, даже разработали генеральный план застройки. Согласно официальным данным Фонда государственного имущества Украины, стоимость 70 га захваченных земель составляет более миллиарда гривен.

Правоохранители задержали участников преступной организации в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Кроме того, было проведено 30 санкционированных обысков на территории Днепропетровской области. Изъяли более $200 тыс., 80 тыс. евро, земельную документацию, оружие, автомобили, "черновые" записи и т.д.

На основании собранных улик двум "смотрящим", экспредседателю РГА и трем соучредителям общества сообщили о подозрении. В зависимости от роли в преступной организации их действия квалифицированы:

– ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

– ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем),

– ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры Днепровской областной прокуратуры готовят ходатайство в суд по избранию подозреваемым мер. За совершенное фигурантам может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.