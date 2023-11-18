На Дніпропетровщині банда з посадовців та криміналітету привласнила острів в Самарській затоці

Понад рік оперативники, слідчі поліції та співробітники облпрокуратури встановлювали учасників злочинної організації, щоб покроково відтворити обставини їхньої злочинної діяльності, повідомляє Ділова столиця.

На Дніпропетровщині затримали двох "смотрящих" та учасників злочинної організації, що захопили землі острова в Самарській затоці, повідомляє Нацполіція.

Землі бандити оформили на членів своїх сімей, близьких родичів, а також підлеглих працівників комерційної структури. Сума завданих збитків становить понад мільярд гривень. "Смотрящим" за областю, ексголові райдержадміністрації та трьом представникам бізнесу повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

За даними слідства, злочинна організація була створена у 2008 році. До її складу увійшли представники органів місцевої влади, представники комерційної структури та злочинного світу — так звані "смотрящі" за областю. Свого часу один з них дуже переймався через ухвалення Верховною Радою закони щодо "ворів у законі", оскільки цей нормативний акт встановив відповідальність за скоєння злочину особою у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу.

"Щоб заволодіти землями водного фонду, розміщених на острові озера, фігуранти розробили злочинний план. За вказівкою на той час голови РДА 70 гектарів землі поділили на земельні ділянки по 2 гектари та надалі незаконно передали у приватну власність, видавши відповідні державні акти. Власниками земель стали учасники оборудки, члени їхніх сімей, близькі родичі, а також підлеглі працівники комерційної структури" , — пояснюють правоохоронці.

З метою приховування незаконного походження землі планували змінити її цільове призначення та збудувати котеджне містечко закритого типу, навіть розробили генеральний план забудови. Відповідно до офіційних даних Фонду державного майна України вартість 70 га захоплених земель становить понад мільярд гривень.

Правоохоронці затримали учасників злочинної організації в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім того, провели 30 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області. Вилучили понад $200 тис, 80 тис. євро, земельну документацію, зброю, автомобілі, "чорнові" записи тощо.

На підставі зібраних доказів двом "смотрящим", ексголові РДА та трьом співзасновникам товариства повідомили про підозру. Залежно від ролі в злочинній організації їхні дії кваліфіковані:

- ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

- ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Прокурори Дніпровської обласної прокуратури готують клопотання до суду стосовно обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне, фігурантам може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.