Боррель: Контроль над Газой должна получить Палестинская администрация

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что после завершения войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС контроль над сектором Газы должен перейти к Палестинской администрация, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель сказал в субботу во время конференции по вопросам внешней политики и безопасности в Бахрейне,.

По мнению европейского чиновника, после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября возвращения к статус-кво, когда группировка контролировала сектор Газа, быть не может – так же, как и ситуации, при которой часть этой территории остается под израильской оккупацией.

"Из Газы больше не могут осуществляться террористические атаки против Израиля. А это означает, что ХАМАС больше не может контролировать Газу. Так кто же будет контролировать Газу? Я думаю, что это сделать только Палестинская администрация", – добавил Боррель.

Он рассказал, что во время встреч с представителями администрации в Рамалле (административный центр Западного берега реки Иордан) те заверили в готовности и желании "взять на себя эту ответственность".

Попутно Боррель призвал арабские государства региона приложить усилия к "экономическому и политическому, а не только к физическому" восстановлению Газы, и признал, что Европейский Союз должен активнее приобщиться к поиску решения арабо-израильского конфликта.

Палестинская национальная администрация – название руководящих органов, созданных для управления территориями сектора Газа и частью территорий Западного берега реки Иордан. Она была создана в 1994 году в соответствии с соглашениями между Израилем и Организацией освобождения Палестины, подписанными в Осло. После 2006 года администрация потеряла контроль в секторе Газа, который взял ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что после завершения боевых действий его страна возьмет на себя "общую ответственность за безопасность" в Газе "на неопределенный период".

Однако эта позиция не устраивает ЕС и Соединенные Штаты. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Израиль не может снова оккупировать Газу после окончания войны с ХАМАС.