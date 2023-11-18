Боррель: Контроль над Газою має отримати Палестинська адміністрація

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що після завершення війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС контроль над сектором Гази має перейти до Палестинської адміністрація, повідомляє Європейська правда.

Про це Боррель сказав у суботу під час конференції з питань зовнішньої політики і безпеки в Бахрейні.

На думку європейського посадовця, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня повернення до статус-кво, коли угруповання контролювало сектор Гази, бути не може – так само, як і ситуації, за якої частина цієї території лишається під ізраїльською окупацією.

"З Гази більше не можуть здійснюватися терористичні атаки проти Ізраїлю. А це означає, що ХАМАС більше не може контролювати Газу. Так хто ж буде контролювати Газу? Я думаю, що це зробити тільки Палестинська адміністрація", – додав Боррель.

Він розповів, що під час зустрічей із представниками адміністрації в Рамаллі (адміністративний центр Західного берега річки Йордан) ті запевнили в готовності й бажанні "взяти на себе цю відповідальність".

Принагідно Боррель закликав арабські держави регіону докластись до "економічної та політичної, а не лише до фізичної" відбудови Гази, та визнав, що Європейський Союз повинен активніше долучитись до пошуку рішення арабо-ізраїльського конфлікту.

Палестинська національна адміністрація – назва керівних органів, створених для врядування територіями сектора Гази та частиною територій Західного берега річки Йордан. Вона була створена у 1994 році відповідно до угод між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини, підписаними в Осло. Після 2006 року адміністрація втратила контроль у секторі Гази, який перебрав ХАМАС.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період".

Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Ізраїль не може знову окупувати Газу після закінчення війни з ХАМАС.