В Аргентине избрали нового президента: обещает радикальные изменения

В воскресенье Аргентина избрала новым президентом либертарианца Хавьера Милея, сообщает Украинская правда.

По результатам подсчета 93% бюллетеней после второго тура выборов в воскресенье, Милей набрал 56% голосов против 44%, которые аргентинцы отдали за министра экономики Сержиу Масы из левой перонистской коалиции.

Маса признал свое поражение в речи перед сторонниками в Буэнос-Айресе.

"Аргентинцы выбрали другой путь" , - сказал он.

Милей в избирательной кампании пообещал радикальные изменения, направленные на исправление десятилетий неэффективной политики. Эта стратегия нашла поддержку у населения, которое страдает от падения экономики, длительного обесценивания валюты и одного из самых быстрых в мире уровней инфляции.

В результате Милей получил мандат на выполнение предвыборных обещаний, включая отказ от песо в пользу доллара США и закрытие центрального банка, а также радикальное сокращение государственных расходов в попытке вывести 46-миллионную страну из кризиса.

Издание отмечает, что "шоковая терапия Милея ставит Аргентину на путь глубокой неопределенности, а некоторые экономисты предупреждают, что долларизация экономики в 622 миллиарда долларов в то время, когда международные резервы исчерпаны, может привести южноамериканскую страну к очередному витку гиперинфляции".

Между тем представители Международного валютного фонда призвали следующее правительство быстро перезагрузить экономику, подчеркивая, что на "постепенную политику" нет времени.

Милей дал самый четкий, хотя и самый рискованный ответ на повседневную реальность стремительного роста цен, что является самой большой проблемой избирателей, - говорится в публикации.

Он вступит в должность 10 декабря.

В своей речи Маса призвал Милея встретиться с президентом Альберто Фернандесом, чтобы начать "переходный план" для обеспечения экономической определенности и установления политического и институционального направления развития страны.