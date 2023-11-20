В Аргентині обрали нового президента: обіцяє радикальні зміни

У неділю Аргентина обрала новим президентом лібертаріанця Хав'єра Мілея, повідомляє Українська правда.

За результатами підрахунку 93% бюлетенів після другого туру виборів у неділю, Мілей набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Сержіу Маси з лівої пероністської коаліції.

Маса визнав свою поразку у промові перед прихильниками в Буенос-Айресі.

"Аргентинці обрали інший шлях" , – сказав він.

Мілей у виборчій кампанії пообіцяв радикальні зміни, спрямовані на виправлення десятиліть неефективної політики. Ця стратегія знайшла підтримку в населення, яке потерпає від падіння економіки, тривалого знецінення валюти та одного з найшвидших у світі рівнів інфляції.

В результаті Мілей отримав мандат на виконання передвиборчих обіцянок, включаючи відмову від песо на користь долара США і закриття центрального банку, а також радикальне скорочення державних витрат у спробі вивести 46-мільйонну країну з кризи.

Видання зазначає, що "шокова терапія Мілея ставить Аргентину на шлях глибокої невизначеності, а деякі економісти попереджають, що доларизація економіки в 622 мільярди доларів в той час, коли міжнародні резерви вичерпані, може привести південноамериканську країну до чергового витка гіперінфляції".

Тим часом представники Міжнародного валютного фонду закликали наступний уряд швидко перезавантажити економіку, підкреслюючи, що на "поступову політику" немає часу.

Мілей дав найчіткішу, хоча й найризикованішу відповідь на повсякденну реальність стрімкого зростання цін, що є найбільшою проблемою виборців, – ідеться в публікації.

Він вступить на посаду 10 грудня.

У своїй промові Маса закликав Мілея зустрітися з президентом Альберто Фернандесом, щоб розпочати "перехідний план" для забезпечення економічної визначеності і встановлення політичного та інституційного напрямку розвитку країни.