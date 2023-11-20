В Украине заработали почти 11 тысяч Пунктов несокрушимости – Мининфраструктуры

По всей Украине уже действуют 10 945 Пунктов несокрушимости, созданы и готовы к открытию - еще 2 356. Дорогу к ближайшему пункту можно найти в приложении Дія.﻿ Об этом заявили в Мининфраструктуры, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Среди первоочередных задач на заседании Координационного штаба были названы:

скорейший перевод в режим действующих 2 356 Пунктов несокрушимости;

обеспечение пунктов генераторами и дополнительными отопительными средствами;

обеспечение подключения Пунктов несокрушимости к фиксированному интернет доступу;

создание достаточных запасов горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы генераторов;

завершение обновления данных о местоположении Пунктов несокрушимости и их комплектации для отображения информации в приложении Дія.

Карта Пунктов несокрушимости в приложении "Дія"

С конца октября в приложении Дія стала доступна карта Пунктов несокрушимости. По карте можно найти дорогу в ближайший пункт и проверить наличие услуг в нем.

При поиске Пункта несокрушимости важно выбрать область, где находится пользователь и загрузить карту. Это обеспечит доступность информации и карты даже в условиях блекаутов, отсутствия света или интернета.

Также в приложении можно установить фильтр и найти локацию с необходимыми опциями - пандус, интернет, мобильную связь, генератор и т.д. На карте отображаются только те пункты, где эти опции доступны.