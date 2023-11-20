В Україні запрацювали майже 11 тисяч Пунктів незламності – Мінінфраструктури

По всій Україні вже діють 10 945 Пунктів незламності, створені та готові до відкриття - ще 2 356. Дорогу до найближчого пункту можна знайти у застосунку Дія.﻿ Про це заявили в Мінінфраструктури, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Серед першочергових завдань на засіданні Координаційного штабу були названі:

якнайшвидше переведення в режим діючих 2 356 Пунктів незламності;

забезпечення пунктів генераторами та додатковими засобами опалення;

забезпечення підключення Пунктів незламності до фіксованого інтернет доступу;

створення достатніх запасів паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи генераторів;

завершення оновлення даних про розташування Пунктів незламності та їх комплектації для відображення інформації в застосунку Дія.

Карта Пунктів незламності у застосунку "Дія"

Від кінця жовтня у застосунку Дія стала доступна карта Пунктів незламності. По карті можна знайти дорогу до найближчого пункту та перевірити наявність послуг у ньому.

Під час пошуку Пункту незламності важливо обрати область, де знаходиться користувач і завантажити мапу. Це забезпечить доступність до інформації та мапи навіть в умовах блекаутів, відсутності світла або інтернету.

Також у додатку можна встановити фільтр і знайти локацію з необхідними опціями - пандус, інтернет, мобільний зв'язок, генератор тощо. На мапі з’являться лише ті пункти, де ці опції доступні.