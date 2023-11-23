Эффективная комбинация рекламы в Instagram и Facebook в стратегии SMM и таргет
Для успешного развития вашего бизнеса необходимо заниматься его продвижением онлайн. Кроме покупки рекламы, продвижения в рейтинге Google и других методов, соцсети являются действенным методом донесения информации до целевой аудитории.
Чаще всего для популяризации брендов используется SMM продвижение в соцсетях. Методы SMM помогают информировать пользователей об услугах или товарах вашей компании, в то же время использование таргетированной рекламы позволяет рекламировать ваш бизнес именно той целевой аудитории, на которую вы рассчитываете.
SMM и таргет: преимущества для бизнеса
Чтобы привлекать новых клиентов и увеличивать продажи, необходимо активно вести соцсети и работать с аудиторией. Преимущества активного SMM-продвижения с рекламой в Инстаграм и других соцсетях следующие:
- Привлечение новой ЦА и удержание уже существующей.
- Повышение лояльности клиентов.
- Обратная связь с клиентами.
- Повышение продаж при небольших затратах.
Как одновременно качественно продвигать две социальные сети
Параллельное продвижение аккаунтов в двух соцсетях требует большого количества времени и усилий, поэтому эту задачу лучше отдать на аутсорс специалистам. Украинская компания Ланет CLICK предлагает заказать эффективное продвижение Инстаграма, Фейсбука, LinkedIn, аккаунтов в TikTok и YouTube, а также Telegram-каналов вашей компании.
Мы предлагаем разработку SMM-стратегии, начиная с анализа брифа заказчика, ниши на рынке и конкурентов, до анализа ЦА и создания контента, а также эффективное SMM-продвижение вашего бизнеса «под ключ».
Для желающих заказать рекламу в Фейсбуке, Инстаграме или других соцсетях мы предлагаем три тарифных плана:
- Базовый – включает медиапланирование, настройку доступов, Google Analytics, Facebook Pixel, а также минимальное наполнение аккаунта.
- Стандарт – самый популярный вариант, включает расширенный перечень услуг.
- Премиум.
Наши цены на таргетированную рекламу в Фейсбуке и других соцсетях для бизнеса начинаются от 6000 грн/мес., а успешные кейсы включают работу с такими компаниями, как ООО «Ковальская-Инвест», АО «Ощадбанк», строительная компания «ИнтергалБудИнвест» и прочие.
Доверьте продвижение своего бизнеса в соцсетях профессионалам и получите отличный результат.
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