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Эффективная комбинация рекламы в Instagram и Facebook в стратегии SMM и таргет

Для успешного развития вашего бизнеса необходимо заниматься его продвижением онлайн. Кроме покупки рекламы, продвижения в рейтинге Google и других методов, соцсети являются действенным методом донесения информации до целевой аудитории. 

Чаще всего для популяризации брендов используется SMM продвижение﻿ в соцсетях. Методы SMM помогают информировать пользователей об услугах или товарах вашей компании, в то же время использование таргетированной рекламы﻿ позволяет рекламировать ваш бизнес именно той целевой аудитории, на которую вы рассчитываете. 

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SMM и таргет: преимущества для бизнеса

Чтобы привлекать новых клиентов и увеличивать продажи, необходимо активно вести соцсети и работать с аудиторией. Преимущества активного SMM-продвижения с рекламой в Инстаграм и других соцсетях следующие: 

  • Привлечение новой ЦА и удержание уже существующей. 
  • Повышение лояльности клиентов. 
  • Обратная связь с клиентами. 
  • Повышение продаж при небольших затратах.

Как одновременно качественно продвигать две социальные сети

Параллельное продвижение аккаунтов в двух соцсетях требует большого количества времени и усилий, поэтому эту задачу лучше отдать на аутсорс специалистам. Украинская компания Ланет CLICK предлагает заказать эффективное продвижение Инстаграма, Фейсбука, LinkedIn, аккаунтов в TikTok и YouTube, а также Telegram-каналов вашей компании. 

Мы предлагаем разработку SMM-стратегии, начиная с анализа брифа заказчика, ниши на рынке и конкурентов, до анализа ЦА и создания контента, а также эффективное SMM-продвижение вашего бизнеса «под ключ». 

Для желающих заказать рекламу в Фейсбуке, Инстаграме или других соцсетях мы предлагаем три тарифных плана: 

  1. Базовый – включает медиапланирование, настройку доступов, Google Analytics, Facebook Pixel, а также минимальное наполнение аккаунта.
  2. Стандарт – самый популярный вариант, включает расширенный перечень услуг.
  3. Премиум. 
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Наши цены на таргетированную рекламу в Фейсбуке и других соцсетях для бизнеса начинаются от 6000 грн/мес., а успешные кейсы включают работу с такими компаниями, как ООО «Ковальская-Инвест», АО «Ощадбанк», строительная компания «ИнтергалБудИнвест» и прочие. 

Доверьте продвижение своего бизнеса в соцсетях профессионалам и получите отличный результат. 

По вопросам стоимости услуг обращайтесь по телефону +38 (044) 225-19-00 или пишите нам: lanetclick@lanet.ua! Мы на связи!

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