Эффективная комбинация рекламы в Instagram и Facebook в стратегии SMM и таргет

Для успешного развития вашего бизнеса необходимо заниматься его продвижением онлайн. Кроме покупки рекламы, продвижения в рейтинге Google и других методов, соцсети являются действенным методом донесения информации до целевой аудитории.

Чаще всего для популяризации брендов используется SMM продвижение﻿ в соцсетях. Методы SMM помогают информировать пользователей об услугах или товарах вашей компании, в то же время использование таргетированной рекламы﻿ позволяет рекламировать ваш бизнес именно той целевой аудитории, на которую вы рассчитываете.

SMM и таргет: преимущества для бизнеса

Чтобы привлекать новых клиентов и увеличивать продажи, необходимо активно вести соцсети и работать с аудиторией. Преимущества активного SMM-продвижения с рекламой в Инстаграм и других соцсетях следующие:

Привлечение новой ЦА и удержание уже существующей.

Повышение лояльности клиентов.

Обратная связь с клиентами.

Повышение продаж при небольших затратах.

Как одновременно качественно продвигать две социальные сети

Параллельное продвижение аккаунтов в двух соцсетях требует большого количества времени и усилий, поэтому эту задачу лучше отдать на аутсорс специалистам. Украинская компания Ланет CLICK предлагает заказать эффективное продвижение Инстаграма, Фейсбука, LinkedIn, аккаунтов в TikTok и YouTube, а также Telegram-каналов вашей компании.

Мы предлагаем разработку SMM-стратегии, начиная с анализа брифа заказчика, ниши на рынке и конкурентов, до анализа ЦА и создания контента, а также эффективное SMM-продвижение вашего бизнеса «под ключ».

Для желающих заказать рекламу в Фейсбуке, Инстаграме или других соцсетях мы предлагаем три тарифных плана:

Базовый – включает медиапланирование, настройку доступов, Google Analytics, Facebook Pixel, а также минимальное наполнение аккаунта. Стандарт – самый популярный вариант, включает расширенный перечень услуг. Премиум.

Наши цены на таргетированную рекламу в Фейсбуке и других соцсетях для бизнеса начинаются от 6000 грн/мес., а успешные кейсы включают работу с такими компаниями, как ООО «Ковальская-Инвест», АО «Ощадбанк», строительная компания «ИнтергалБудИнвест» и прочие.

Доверьте продвижение своего бизнеса в соцсетях профессионалам и получите отличный результат.

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