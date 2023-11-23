Ефективна комбінація реклами в Instagram і Facebook у стратегії SMM і таргет

Для успішного розвитку вашого бізнесу необхідно займатися його просуванням онлайн. Окрім купівлі реклами, просування в рейтингу Google та інших методів, соцмережі є необхідним методом донесення інформації до цільової аудиторії.

Найчастіше для популяризації брендів використовується SMM просування﻿ у соцмережах. Методи SMM допомагають інформувати користувачів про послуги або товари вашої компанії, водночас використання таргетованої реклами﻿ дозволяє рекламувати ваш бізнес саме тій цільовій аудиторії, на яку він розраховує.

SMM і таргет: переваги для бізнесу

Щоб залучати нових клієнтів і збільшувати продажі, необхідно активно вести соцмережі й працювати з аудиторією. Переваги активного SMM-просування з рекламою в Інстаграм та інших соцмережах такі:

Залучення нової ЦА та утримання наявної.

Підвищення лояльності клієнтів.

Зворотний зв'язок із клієнтами.

Підвищення продажів за невеликих витрат.

Як одночасно якісно просувати дві соціальні мережі

Паралельне просування акаунтів у двох соцмережах вимагає багато часу й зусиль, тому це завдання краще віддати на аутсорс фахівцям. Українська компанія Ланет CLICK пропонує замовити ефективне просування Інстаграму, Фейсбуку, LinkedIn, акаунтів у TikTok та на YouTube, а також Telegram-каналів вашої компанії.

Ми пропонуємо розроблення SMM-стратегії, починаючи з аналізу брифа замовника, ніші на ринку й конкурентів, до аналізу ЦА й створення контенту, а також ефективне SMM-просування вашого бізнесу «під ключ».

Для охочих замовити рекламу у Фейсбуці, Інстаграмі чи інших соцмережах ми пропонуємо три тарифні плани:

Базовий – передбачає медіапланування, налаштування доступів, Google Analytics, Facebook Pixel і мінімальне наповнення облікового запису. Стандарт – найпопулярніший варіант, передбачає розширений перелік послуг. Преміум.

Наші ціни на таргетовану рекламу у Фейсбуці й інших соцмережах для бізнесу починаються від 6000 грн/міс., а серед успішних кейсів – робота з компаніями, як-от ТОВ «Ковальська-Інвест», АТ «Ощадбанк», будівельна компанія «ІнтергалБудІнвест» та інші.

Довірте просування свого бізнесу в соцмережах професіоналам й отримайте відмінний результат.

З питань вартості послуг звертайтеся за телефоном +38 (044) 225-19-00 або пишіть нам: lanetclick@lanet.ua! Ми на зв'язку!