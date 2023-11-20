Зачем НБУ давит курс доллара вниз

После недельного перерыва Национальный банк не только возобновил «игру на понижение» курса доллара, а и существенно увеличил объемы своих интервенций на межбанковском валютном рынке.

За период с 13 по 17 ноября он продал 721,15 млн долларов, что в 1,85 раза больше, чем неделей ранее. Создается впечатление, что НБУ не просто давит курс доллара вниз, а спешит сделать это как можно быстрее. Интересную мысль в частной беседе высказал казначей одного из коммерческих банков: «В среду будет погашение ОВГЗ на 15,2 ярда гривен, последнее в этом году! Кто-то там сидит походу» .

Имелось в виду, что часть ОВГЗ, которые будут погашаться, принадлежат кому-то, «приближенному к НБУ». Если версия моего собеседника правильная, уже в четверг мы увидим остановку тренда на понижение и разворот вверх.

А вот что пишет на своей странице в социальной сети Фейсбук известный аналитик Алексей Кущ: «Министр финансов Марченко на встрече с бизнесом на одной из экспертных площадок заявил, что «12 млрд долларов вывели через компании-«однодневки» преимущественно агротрейдеры. И очевидно, кто именно» .

Можно сколько угодно обвинять автора в увлечении конспирологией, но подобные заявления министра финансов наводят на определенные мысли.

Тем временем к обеду понедельника 20 ноября котировки на межбанковском валютном рынке опустились до 36,00 гривен на позиции «бид» и 36,05 на позиции «оффер». Как сообщили порталу «Курс Украины» дилеры - непосредственные участники торгов на межбанке, Национальный банк сегодня активизировался и закрывает все заявки на покупку, вынуждая ставить их все ниже и ниже. Никакой необходимости в таком резком и быстром снижении курса нет, если … не рассматривать версию, что кому-то просто надо купить дешевле.

Что касается наличного курса доллара, он все слабее реагирует на происходящее на межбанке. Доллар как в столице, так и других крупных городах – Львов, Днепр, Одесса – продают по цене 37,75-37,80 гривен, при этом колебания становятся все слабее. Некоторые банки пытаются поддержать навязанную Нацбанком игру и тоже снижают курс продажи наличного доллара. Так, Приватбанк с пятницы продает наличного «американца» по 37,50 гривен, а ОТП – даже по 37,45 гривен. Но, как сообщают очевидцы на форуме портала «Курс Украины», купить там «смогут не только лишь все» (как в свое время сказал один известный спортсмен и мер столицы).

Наличный рынок достиг очередного состояния равновесия: опустить дешевле не дает снизившееся предложение валюты, поднять выше – отсутствие стабильного спроса. Похоже, здесь имеющееся положение устраивает всех. Тем не менее, все пристально наблюдают за происходящим на межбанковском валютном рынке, т.к. отлично понимают: куда Нацбанк захочет, туда и погонит курс.

Еще один фактор, способный повлиять на ситуацию с наличным долларом, - предстоящая неделя распродаж и Черная Пятница, которая в этом году выпала на 24 ноября. Все крупные торговые сети начали активную рекламу скидок и распродаж, банки пестрят предложениями повышенного кешбэка при оплате их картами. Ритейлеры ожидают неплохую выручку, которую уже на следующей неделе начнут конвертировать в подешевевшую валюту. Это может подстегнуть спрос и подтолкнуть курс доллара вверх. В то же время последняя декада ноября – это время уплаты платежей в бюджет, а также погашения кредитов и кредитных карт. Какой из этих факторов перевесит, утверждать наверняка не возьмется никто.

Есть надежда, что они уравняют друг друга, как следствие, стабильность сохранится хотя бы до конца ноября. В этом случае диапазон колебаний курса наличного доллара на предстоящей неделе составит 37,50-38,00 гривен.