Навіщо НБУ тисне курс долара вниз

Після тижневої перерви Національний банк не тільки відновив гру на зниження курсу долара, а й суттєво збільшив обсяги своїх інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

За період з 13 по 17 листопада він продав 721,15 млн доларів, що в 1,85 раза більше, ніж тижнем раніше. Складається враження, що НБУ не просто тисне курс долара вниз, а поспішає зробити це якнайшвидше. Цікаву думку у приватній бесіді висловив скарбник одного із комерційних банків: «У середу буде погашення ОВДП на 15,2 ярда гривень, останнє цього року! Хтось там сидить у поході» .

Малося на увазі, що частина ОВДП, які будуть погашатися, належать комусь, «наближеному до НБУ». Якщо версія мого співрозмовника правильна, вже в четвер ми побачимо зупинку тренду на зниження і поворот догори.

А ось що пише на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук відомий аналітик Олексій Кущ: «Міністр фінансів Марченка на зустрічі з бізнесом на одному з експертних майданчиків заявив, що «12 млрд доларів вивели через компанії-одноденки» переважно агротрейдери. І, очевидно, хто саме» .

Можна скільки завгодно звинувачувати автора у захопленні конспірологією, але подібні заяви міністра фінансів наводять на певні думки.

Тим часом до обіду понеділка 20 листопада котирування на міжбанківському валютному ринку опустилися до 36,00 гривень на позиції «бід» та 36,05 на позиції «оффер». Як повідомили порталу «Курс України» дилери – безпосередні учасники торгів на міжбанку, Національний банк сьогодні активізувався та закриває всі заявки на покупку, змушуючи ставити їх дедалі нижче. Жодної необхідності в такому різкому та швидкому зниженні курсу немає, якщо... не розглядати версію, що комусь просто треба купити дешевше.

Що стосується готівкового курсу долара, він дедалі слабше реагує на те, що відбувається на міжбанку. Долар як у столиці, так і в інших великих містах – Львів, Дніпро, Одеса – продають за ціною 37,75-37,80 гривень, при цьому коливання стають дедалі слабшими. Деякі банки намагаються підтримати нав'язану Нацбанком гру і також знижують курс продажу готівкового долара. Так, Приватбанк із п'ятниці продає готівкового «американця» по 37,50 гривень, а ОТП – навіть по 37,45 гривень. Але, як повідомляють очевидці на форумі порталу «Курс України», купити там «зможуть не тільки всі» (як свого часу сказав один відомий спортсмен і мер столиці).

Готівковий ринок досяг чергового стану рівноваги: опустити дешевше не дає пропозицію валюти, що знизилася, підняти вище - відсутність стабільного попиту. Схоже, що тут наявне становище влаштовує всіх. Тим не менш, усі уважно спостерігають за тим, що відбувається на міжбанківському валютному ринку, оскільки чудово розуміють: куди Нацбанк захоче, туди й пожене курс.

Ще один фактор, здатний вплинути на ситуацію з готівковим доларом, - наступний тиждень розпродажів і Чорна П'ятниця, який цього року випав на 24 листопада. Всі великі торгові мережі почали активну рекламу знижок та розпродажів, банки рясніють пропозиціями підвищеного кешбеку при оплаті їх картками. Ритейлери очікують непоганий виторг, який вже наступного тижня почнуть конвертувати в валюту, що подешевшала. Це може призвести до попиту і підштовхнути курс долара вгору. Водночас остання декада листопада – це час сплати платежів до бюджету, а також погашення кредитів та кредитних карток. Який із цих факторів переважить, стверджувати, напевно, не візьметься ніхто.

Є надія, що вони зрівняють один одного, як наслідок, стабільність збережеться хоч би до кінця листопада. У цьому випадку діапазон коливань курсу готівкового долара наступного тижня становитиме 37,50-38,00 гривень.