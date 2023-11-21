Более 400 населенных пунктов без света из-за непогоды и обстрелов

По состоянию на утро вторника, 21 ноября, без света остаются 427 населенных пунктов в семи областях Украины из-за непогоды и российских обстрелов.﻿ Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Херсонская область

В Херсоне начат отопительный сезон. За сутки энергетики вернули свет более 500 абонентам в областном центре, в области - 11,9 тысячи.

В настоящее время остаются обесточенными более 32 тысяч потребителей.

Донецкая область

За сутки энергетики заживили более 7,8 тысяч абонентов. Из них почти 2 тысячи оставались без света из-за боевых действий. Без электроэнергии - 115 населенных пунктов в области.

Запорожская область

По технологическим причинам без света в области осталось 200 абонентов. Из-за боевых действий остаются отключенными почти 26 тысяч потребителей.

Николаевская область

По техническим причинам отключилась воздушная линия 10 кВ - без света более 600 потребителей.

Полтавская область

Из-за непогоды в области остаются без света более 600 абонентов. Продолжаются работы по восстановлению.

Сумская область

Энергетики подключили воздушные линии, отключенные из-за боевых действий.

Без света из-за технических нарушений сейчас более 400 абонентов, из-за боевых действий - более 2,2 тысячи.

Кроме того, в результате боевых действий в приграничном с РФ населенном пункте без газа осталось около 400 абонентов. Военными пока не предоставлено разрешение на восстановительные работы.

Харьковская область

Россияне нанесли новые удары по области, в результате чего повреждены воздушные линии. Продолжаются работы по восстановлению. Остаются без света более 17,5 тысяч абонентов.

Также обстрелом поврежден газопровод низкого давления.

Хмельницкая область

В регионе в результате повреждения распределительного газопровода без газа остались 500 абонентов.

Всего за сутки энергетики вернули свет более 62 тысячам потребителей.