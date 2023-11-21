Понад 400 населених пунктів без світла через негоду та обстріли

Станом на ранок вівторка, 21 листопада, без світла залишаються 427 населених пунктів у семи областях України через негоду та російські обстріли.﻿ Про це заявили в Міністерстві енергетики України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Херсонська область

У Херсоні розпочато опалювальний сезон. За добу енергетики повернули світло для понад 500 абонентів в обласному центрі, в області - для 11,9 тисячі.

Наразі залишаються знеструмленими понад 32 тисячі споживачів.

Донецька область

За добу енергетики заживили понад 7,8 тисячі абонентів. З них майже 2 тисячі залишалися без світла через бойові дії. Без електроенергії - 115 населених пунктів в області.

Запорізька область

З технологічних причин без світла в області залишилися 200 абонентів. Через бойові дії залишаються відключеними майже 26 тисяч споживачів.

Миколаївська область

З технічних причин відключилася повітряна лінія 10 кВ - без світла понад 600 споживачів.

Полтавська область

Через негоду в області лишаються без світла понад 600 абонентів. Тривають роботи з відновлення..

Сумська область

Енергетики підключили повітряні лінії, які були відключені через бойові дії.

Без світла через технічні порушення наразі понад 400 абонентів, через бойові дії - понад 2,2 тисячі.

Окрім того, внаслідок бойових дій у прикордонному з РФ населеному пункті без газу лишилися майже 400 абонентів. Військовими поки не надано дозволу на відновлювальні роботи.

Харківська область

Росіяни завдали нових ударів по області, внаслідок чого пошкоджено повітряні лінії. Тривають роботи з відновлення. Залишаються без світла понад 17,5 тисячі абонентів.

Також обстрілом пошкоджено газопровід низького тиску.

Хмельницька область

В регіоні внаслідок пошкодження розподільного газопроводу без газу залишилися 500 абонентів.

Загалом за добу енергетики повернули світло для понад 62 тисяч споживачів.