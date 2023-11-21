В Киев приехал президент Евросовета Шарль Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев в 10-летие Революции достоинства, сообщает Европейская правда.

Как свидетельствует опубликованная фотография, его на перроне киевского вокзала встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"Приятно снова быть в Киеве – среди друзей" , – написал Мишель.

Good to be back in Kyiv – among friends. pic.twitter.com/w9cAQzqYyo — Charles Michel (@CharlesMichel) November 21, 2023

Сообщалось, что глава Евросовета посещает Украину, чтобы почтить память о протестах на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года после того, как экс-президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Визит состоится в преддверии саммита Европейского совета в середине декабря, где лидеры ЕС обсудят рекомендацию Европейской комиссии начать официальные переговоры о вступлении с Украиной.