В Киев приехал президент Евросовета Шарль Мишель
Президент Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев в 10-летие Революции достоинства, сообщает Европейская правда.
Как свидетельствует опубликованная фотография, его на перроне киевского вокзала встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
"Приятно снова быть в Киеве – среди друзей", – написал Мишель.
Сообщалось, что глава Евросовета посещает Украину, чтобы почтить память о протестах на Майдане, которые начались 21 ноября 2013 года после того, как экс-президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.
Визит состоится в преддверии саммита Европейского совета в середине декабря, где лидеры ЕС обсудят рекомендацию Европейской комиссии начать официальные переговоры о вступлении с Украиной.