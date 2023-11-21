До Києва приїхав президент Євроради Шарль Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва у 10-ту річницю Революції гідності, повідомляє Європейська правда.

Як свідчить опублікована ним світлина, його на пероні київського вокзалу зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Приємно знову бути в Києві – серед друзів" , – написав Мішель.

Good to be back in Kyiv – among friends. pic.twitter.com/w9cAQzqYyo — Charles Michel (@CharlesMichel) November 21, 2023

Повідомляли, що глава Євроради відвідує Україну, щоб вшанувати пам'ять про протести на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року після того, як експрезидент України Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Візит відбудеться напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, де лідери ЄС обговорять рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори про вступ з Україною.