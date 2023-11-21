Соцсеть X подает в суд на медиаорганизацию по обвинению в антисемитизме

Компания X (Twitter) подала иск против Media Matters for America, обвиняя их в "злонамеренной" попытке оттолкнуть рекламодателей от соцсети, сообщает Лига.net.

Компания утверждает, что Media Matters разместила рекламу Apple, IBM и Oracle наряду с контентом, содержащим пронацистские взгляды. После этого рекламодатели, такие как Apple и Walt Disney, приостановили свои рекламные расходы на платформе.

Организация Media Matters for America обвиняется в незаконном вмешательстве в контракты X с рекламодателями и публикации ложных заявлений о специфическом размещении рекламы.

Илон Маск в последнее время попадает в центр внимания из-за своих провокационных постов в социальных сетях. Однако взгляды, высказанные Маском по теме религии и расы, вызвали осуждение со стороны инвесторов Tesla и даже Белого дома. Один из менеджеров хедж-фонда выступил в защиту Маска, заявив, что он не является антисемитом.

Генеральный прокурор штата Техас заявил, что начинает расследование возможного манипулирования данными Media Matters на платформе X.