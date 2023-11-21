Соцмережа X подає в суд на медіаорганізацію за звинувачення в антисемітизмі

Компанія X (Twitter) подала позов проти Media Matters for America, звинувачуючи їх у "зловмисній" спробі відштовхнути рекламодавців від соцмережі, повідомляє Ліга.net.

Компанія стверджує, що Media Matters розмістила рекламу Apple, IBM і Oracle поряд із контентом, що містить пронацистські погляди. Після цього рекламодавці, такі як Apple і Walt Disney, зупинили свої рекламні витрати на платформі.

Організація Media Matters for America звинувачується в незаконному втручанні в контракти X із рекламодавцями і публікації неправдивих заяв про специфічне розміщення реклами.

Ілон Маск останнім часом потрапляє в центр уваги через свої провокаційні пости в соціальних мережах. Однак погляди, висловлені Маском на тему релігії та раси, викликали осуд із боку інвесторів Tesla і навіть Білого дому. Один із менеджерів хедж-фонду виступив на захист Маска, заявивши, що він не є антисемітом.

Генеральний прокурор штату Техас заявив, що розпочинає розслідування щодо можливого маніпулювання даними Media Matters на платформі X.