"Укрзализныця" запустит 14 новых маршрутов и улучшит еще почти 20

"Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов на 2024 год. Он предусматривает запуск 14 новых рейсов – 11 внутренних и 3 международных, сообщает Экономическая правда.

Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

Среди ключевых обновлений международного направления:

назначение нового поезда №119/120 Днепр – Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы;

развитие хабового сообщения через Чоп: новые международные поезда Чоп – Вена и Чоп – Прага стыкуются с рядом поездов по Украине.

Назначен также ряд внутренних маршрутов по Украине:

№51/52 Одесса – Запорожье, который будет курсировать через день;

№129/130 Кременчуг – Черновцы, который будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева;

№216/215 Запорожье – Черновцы, который будет ежедневно курсировать и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем.

№193/192 Кривой Рог – Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямое сообщение Криворожья с Карпатами.

№345/346 Ужгород – Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском.

№28/27 Киев – Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением.

№145/146 Сумы – Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.

№365/366 Луцк – Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой.

№368/367 Луцк – Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом.

Интерсити №747/748 Киев – Тернополь будет курсировать ежедневно и даст утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей.

Интерсити №745/746 Киев – Львов, который гарантирует утреннее сообщение Львова и Киева.

"Популярные поезда Укрзализныци, которые имели успех в прошлом графике, становятся ежедневными: №5/6 Запорожье – Ясиня, №40/39 Запорожье – Солотвино и поезд Луцк – Ужгород, который в новом графике получил новую нумерацию 368/367" , – добавили в УЗ.

Также улучшение графиков и маршрутов касается ряда поездов популярных горных направлений как единственной безопасной локации для восстановления и перезагрузки украинцев.

Так, например, поезд №25/26 Одесса – Рахов получил более удобную вечернюю отправку из Одессы в 18:20 вместо 14:02, а маршрут поезда №357/358 Киев – Ворохта будет продлен до станции Ясиня, откуда начинаются популярные рейсы в горы.

Новый график движения поездов на 2024 год железнодорожники разработали с учетом отзывов пассажиров.