"Укрзализныця" запустит 14 новых маршрутов и улучшит еще почти 20
"Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов на 2024 год. Он предусматривает запуск 14 новых рейсов – 11 внутренних и 3 международных, сообщает Экономическая правда.
Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.
Среди ключевых обновлений международного направления:
- назначение нового поезда №119/120 Днепр – Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы;
- развитие хабового сообщения через Чоп: новые международные поезда Чоп – Вена и Чоп – Прага стыкуются с рядом поездов по Украине.
Назначен также ряд внутренних маршрутов по Украине:
- №51/52 Одесса – Запорожье, который будет курсировать через день;
- №129/130 Кременчуг – Черновцы, который будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева;
- №216/215 Запорожье – Черновцы, который будет ежедневно курсировать и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем.
- №193/192 Кривой Рог – Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямое сообщение Криворожья с Карпатами.
- №345/346 Ужгород – Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славском.
- №28/27 Киев – Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением.
- №145/146 Сумы – Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.
- №365/366 Луцк – Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой.
- №368/367 Луцк – Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом.
- Интерсити №747/748 Киев – Тернополь будет курсировать ежедневно и даст утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей.
- Интерсити №745/746 Киев – Львов, который гарантирует утреннее сообщение Львова и Киева.
"Популярные поезда Укрзализныци, которые имели успех в прошлом графике, становятся ежедневными: №5/6 Запорожье – Ясиня, №40/39 Запорожье – Солотвино и поезд Луцк – Ужгород, который в новом графике получил новую нумерацию 368/367", – добавили в УЗ.
Также улучшение графиков и маршрутов касается ряда поездов популярных горных направлений как единственной безопасной локации для восстановления и перезагрузки украинцев.
Так, например, поезд №25/26 Одесса – Рахов получил более удобную вечернюю отправку из Одессы в 18:20 вместо 14:02, а маршрут поезда №357/358 Киев – Ворохта будет продлен до станции Ясиня, откуда начинаются популярные рейсы в горы.
Новый график движения поездов на 2024 год железнодорожники разработали с учетом отзывов пассажиров.