"Укрзалізниця" запустить 14 нових маршрутів та покращить ще майже 20 – перелік

"Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. Він передбачає запуск 14 нових рейсів – 11 внутрішніх та 3 міжнародних, повідомляє Економічна правда.

Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

Серед ключових оновлень міжнародного напрямку:

призначення нового поїзда №119/120 Дніпро – Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави;

розвиток хабового сполучення через Чоп: нові міжнародні поїзди Чоп – Відень та Чоп – Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

Призначено також низку внутрішніх маршрутів по Україні:

№51/52 Одеса – Запоріжжя, що курсуватиме через день;

№129/130 Кременчук – Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва;

№216/215 Запоріжжя – Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.

№193/192 Кривий Ріг – Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.

№345/346 Ужгород – Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.

№28/27 Київ – Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням.

№145/146 Суми – Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.

№365/366 Луцьк – Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою.

№368/367 Луцьк – Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом.

Інтерсіті №747/748 Київ – Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

Інтерсіті №745/746 Київ – Львів, який гарантує ранкове сполучення Львова та Києва.

"Популярні поїзди Укрзалізниці, що мали успіх у минулому графіку, стають щоденними: №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино та поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367" , – додали в УЗ.

Також покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків як єдиної безпечної локації для відновлення та перезавантаження українців.

Так, наприклад, поїзд №25/26 Одеса – Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда №357/358 Київ – Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.

Новий графік руху поїздів на 2024 рік залізничники розробили з урахуванням відгуків пасажирів.