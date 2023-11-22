Разведка Британии: Бои на левом берегу Днепра "крайне неприятны" для РФ

Бои вокруг Крынок в нижнем течении Днепра крайне неприятны для российской армии, хотя и имеют меньший масштаб, чем некоторые другие битвы российско-украинской войны. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду, сообщает Европейская правда.

Британские аналитики констатировали, что на юге Украины продолжаются бои вокруг села Крынки, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм на восточном берегу Днепра.

Наземные бои характеризуются запутанными, беспорядочными столкновениями пехоты и артиллерийскими перестрелками в сложной лесистой местности.

Украина особенно эффективно использует малые ударные беспилотные летательные аппараты, в то время как российские ВВС осуществляют значительное количество вылетов в поддержку фронтовых войск, преимущественно запуская боеприпасы из-за пределов досягаемости украинской системы ПВО.

Бои вокруг Крынок имеют меньший масштаб, чем некоторые основные битвы войны, констатировали в МО Британии, но российские лидеры будут расценивать их как крайне неприятные.