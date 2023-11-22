Розвідка Британії: Бої на лівому березі Дніпра "вкрай неприємні" для РФ

Бої навколо Кринок у нижній течії Дніпра вкрай неприємні для російської армії, хоча і мають менший масштаб, ніж деякі інші битви російсько-української війни. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Британські аналітики констатували, що на півдні України тривають бої навколо села Кринки, де українські морські піхотинці утримують плацдарм на східному березі Дніпра.

Наземні бої характеризуються заплутаними, безладними зіткненнями піхоти та артилерійськими перестрілками у складній лісистій місцевості.

Україна особливо ефективно використовує малі ударні безпілотні літальні апарати, в той час як російські ВПС здійснюють значну кількість вильотів на підтримку фронтових військ, переважно запускаючи боєприпаси з-поза меж досяжності української системи ППО.

Бої навколо Кринок мають менший масштаб, ніж деякі основні битви війни, констатували в МО Британії, але російські лідери будуть розцінювати їх як вкрай неприємні.