Рада проголосовала за создание механизма страхования военных рисков

Верховная Рада на заседании 21 ноября приняла в целом законопроект №9015 о страховании инвестиций от военных рисков.﻿ Об этом заявил автор законопроекта, нардеп Дмитрий Кисилевский, сообщает Экономическая правда.

Инициативу поддержали 249 народных депутатов

Суть проекта состоит в предоставлении права Экспортно-кредитному агентству Украины страховать инвестиции от военных рисков. Такой полис позволит украинским инвесторам и промышленникам рассчитывать на компенсацию потерь в случае прилета.

"Сейчас такие полисы страхования инвестиций от военных рисков могут получить только иностранные компании через международные финансовые организации. После подписания закона Президентом такую возможность получат и украинские предприятия – через ЭКА" , – объяснил Кисилевский.

Он добавил, что Кабмин должен обеспечить принятие по согласованию с Национальным банком Украины нормативно правового акта, определяющего перечень военных рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) таких рисков при осуществлении видов деятельности ЭКА.

Необходимым условием для запуска страхования инвестиций от военных рисков является увеличение уставного капитала ЭКА и отладка перестрахования.

Минэкономики коммуницирует с MIGA, DFC и ЕБРР, а также с донорами в рамках Мультидонорской координационной платформы о необходимости привлечения 100 млн долл. для перестрахования украинской ЭКА и 500 млн долл. для международных трастовых фондов страхования и перестрахования.

Введение механизма страхования инвестиций от военных рисков является частью Плана восстановления перерабатывающей промышленности.