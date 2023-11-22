Рада проголосувала за створення механізму страхування воєнних ризиків

Верховна Рада на засіданні 21 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків. ﻿ Про це заявив автор законопроєкту, нардеп Дмитро Кисилевський, повідомляє Економічна правда.

Ініціативу підтримали 249 народних депутатів

Суть проєкту полягає в наданні права Експортно-кредитному агентству України страхувати інвестиції від воєнних ризиків. Такий поліс дозволить українським інвесторам та промисловцям розраховувати на компенсацію втрат у випадку "прильоту".

"Зараз такі поліси страхування інвестицій від воєнних ризиків можуть отримати лише іноземні компанії через міжнародні фінансові організації. Після підписання закону Президентом таку можливість отримають і українські підприємства - через ЕКА" , - пояснив Кисилевський.

Він додав, що Кабмін має забезпечити прийняття за погодженням з Національним банком України нормативно-правового акту, що визначає перелік воєнних ризиків, а також умови та порядок страхування (перестрахування) таких ризиків при здійсненні видів діяльності ЕКА.

Необхідною умовою для запуску страхування інвестицій від воєнних ризиків є збільшення статутного капіталу ЕКА та налагодження перестрахування.

Наразі Мінекономіки комунікує з MIGA, DFC та ЄБРР, а також з донорами в рамках Мультидонорської координаційної платформи щодо необхідності залучення 100 млн дол для перестрахування української ЕКА та 500 млн дол для міжнародних трастових фондів страхування та перестрахування.

Запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків є частиною Плану відновлення переробної промисловості.