Игнат: Оповещения из-за взлета носителей "Кинжалов" не изменится

Схема оповещения населения из-за взлета носителей "Кинжалов" не изменится, потому что МиГ-31К иногда взлетает с ракетой, иногда без нее. Но очень часто информация о присутствии ракеты на борту остается неизвестной. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ Игнат Юрий, сообщает Украинское радио.

"Иногда информация есть, что МиГ взлетел с ракетой, иногда – что без ракеты, а иногда такой информации нет. Здесь рисковать мы не имеем права" , – сказал он.

Пока Воздушные Силы ВСУ не получили указаний по поводу того, как извещать население в случае взлета МиГ-31.

По его словам, Воздушные Силы ВСУ будут продолжать объявлять опасность и относительно ударных БПЛА, и ракетной атаки, тактической авиации или РСЗО.