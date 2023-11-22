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Игнат: Оповещения из-за взлета носителей "Кинжалов" не изменится

Игнат: Оповещения из-за взлета носителей "Кинжалов" не изменится
Фото: kremlin.ru

Схема оповещения населения из-за взлета носителей "Кинжалов" не изменится, потому что МиГ-31К иногда взлетает с ракетой, иногда без нее. Но очень часто информация о присутствии ракеты на борту остается неизвестной. Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ Игнат Юрий, сообщает Украинское радио.

"Иногда информация есть, что МиГ взлетел с ракетой, иногда – что без ракеты, а иногда такой информации нет. Здесь рисковать мы не имеем права", – сказал он.

Пока Воздушные Силы ВСУ не получили указаний по поводу того, как извещать население в случае взлета МиГ-31.

По его словам, Воздушные Силы ВСУ будут продолжать объявлять опасность и относительно ударных БПЛА, и ракетной атаки, тактической авиации или РСЗО.

"Для нас не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно скорее на официальном телеграм-канале. Относительно того, какой уровень угрозы будет, то есть в какой цвет рисовать карту – это будет принято на высшем уровне", – отметил представитель.

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