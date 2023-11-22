Ігнат: Оповіщення через зліт носіїв "Кинджалів" не зміниться
Схема оповіщення населення через зліт носіїв "Кинджалів" не зміниться, бо МіГ-31К іноді злітає з ракетою, іноді без неї. Але дуже часто інформація щодо присутності ракети на борту залишається невідомою. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат Юрій, повідомляє Українське радіо.
"Інколи інформація є, що МіГ злетів з ракетою, інколи – що без ракети, а іноді такої інформації немає. Тут ризикувати ми не маємо права", – сказав він.
Поки Повітряні Сили ЗСУ не отримали вказівок щодо того, як сповіщати населення у разі злету МіГ-31.
За його словами, Повітряні Сили ЗСУ будуть продовжувати оголошувати небезпеку і щодо ударних БПЛА, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи РСЗВ.
"Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту – це буде ухвалено на вищому рівні", – зазначив речник.