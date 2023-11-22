В Харькове и Днепре переименовали улицы, названия которых связаны с РФ
В Харькове и Днепре сегодня, 22 ноября, переименовали 99 улиц. Их названия были связаны с Россией и коммунистическим режимом, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Харьковский городской совет и Днепровский городской совет.
Переименование в Харькове
В городском совете сообщили, что проспект Героев Сталинграда станет проспектом Байрона. Кроме того, с карты города убрали площадь Александра Невского, поскольку там нет застройки, которая требует адресации.
Какие еще улицы изменили названия:
- Улицу Абаканскую переименовали в улицу Каневскую;
- Переулок Абаканский станет переулком Каневским;
- Улицу Мурманскую - на улицу Уютную;
- Улицу Хабаровскую - на улицу Глуховскую;
- Минская теперь будет носить имя Дмитрия Антоненко;
- Улица Чкалова - Вадима Манько;
- Часть улицы Томской - Владимира Сосюры;
- Переулок Росинского станет переулком Пилипа Орлика;
- Улица Адыгейская отныне называется улицей Евгения Храпко.
Всего в городе переименовали 26 улиц. Наибольшее количество переименований - в Основянском районе.
Переименование в Днепре
Отмечается, что в областном центре сегодня дерусифицировали 73 улицы. Их названия были связаны с Россией или тоталитарным советским прошлым.
Какие улицы изменили названия в Днепре
- Улица Грибоедова (Чечеловский р-н) - улица Тростянецкая;
- Улица Карбышева (Чечеловский р-н) - улица Иловайская;
- Улица Норильская (Самарский р-н) - улица Набоковская;
- Улица Целиноградская (Самарский р-н) - улица Збручанская;
- Тупик Чухновского (Чечеловский р-н) - тупик Старомайорский.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Днепре дерусифицировали уже более 335 улиц и переулков.
Деколонизация Украины
В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.
Уже 27 июля этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.
Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".