У Харкові та Дніпрі перейменували вулиці, назви яких пов'язані з РФ

У Харкові та Дніпрі сьогодні, 22 листопада, перейменували 99 вулиць. Їхні назви були пов'язані з Росією та комуністичним режимом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Харківська міська рада та Дніпровська міська рада.

Перейменування в Харкові

У міській раді повідомили, що проспект Героїв Сталінграда стане проспектом Байрона. Крім того, з карти міста прибрали площу Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації.

Які ще вулиці змінили назви:

Вулицю Абаканську перейменували на вулицю Канівську;

Провулок Абаканський стане провулком Канівським;

Вулицю Мурманську - на вулицю Затишну;

Вулицю Хабаровську - на вулицю Глухівську;

Мінська тепер носитиме ім'я Дмитра Антоненка;

Вулиця Чкалова - Вадима Манька;

Частина вулиці Томської - Володимира Сосюри;

Провулок Росинського стане провулком Пилипа Орлика;

Вулиця Адигейська відтепер називається вулицею Євгена Храпка.

Загалом у місті перейменували 26 вулиць. Найбільша кількість перейменувань - в Основ'янському районі.

Перейменування в Дніпрі

Зазначається, що в обласному центрі сьогодні дерусифікували 73 вулиці. Їхні назви були пов'язані з Росією або тоталітарним радянським минулим.

Які вулиці змінили назви в Дніпрі

Вулиця Грибоєдова (Чечелівський р-н) - вулиця Тростянецька;

Вулиця Карбишева (Чечелівський р-н) - вулиця Іловайська;

Вулиця Норильська (Самарський р-н) - вулиця Набоковська;

Вулиця Целіноградська (Самарський р-н) - вулиця Збручанська;

Тупик Чухновського (Чечеловський р-н) - тупик Старомайорський.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Дніпрі дерусифікували вже понад 335 вулиць і провулків.

Деколонізація України

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".