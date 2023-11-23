Польские аграрии присоединились к блокированию границы с Украиной на КПП "Медыка"

С четверга польские аграрии присоединились к протесту польских перевозчиков и, выдвигая свои требования, приступают к блокаде движения грузового транспорта на пункте пропуска "Медыка – Шегини" вблизи Перемышля. Об этом заявили представители польской организации "Обманутое село", организующей протест, сообщает Укринформ.

По словам представителя этой организации Романа Кондрува, протест начался в 10 часов по киевскому времени. Он будет состоять в постоянном движении протестующих по пешему переходу в Медыке на дороге национального значения №28, ведущей к пункту пропуска.

С четверга он продлится с 10:00 до 21:00, а с понедельника он будет расширен на целые сутки.

Лица, которые будут блокировать границу в этом месте, будут пропускать только легковые автомобили, автобусы и грузовики с гуманитарной помощью. Ежечасно они намерены пропускать только по два грузовика, которые стоят в очереди перед границей.

Протестующие выдвигают три главных требования к польскому правительству: осуществление доплат к закупочным ценам на кукурузу, которые они считают в регионе слишком низкими; продление на следующий год программы предоставления низкопроцентных кредитов аграриям, которые были введены в связи с наплывом украинского зерна на польский рынок; сохранение ставки аграрного налога, который планируется поднять в 2024 году на уровне этого года.

Свои требования протестующие уже передали воеводе Подкарпатского воеводства. По их словам, если правительство Польши выполнит все требования, протест завершится.