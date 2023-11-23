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Польські аграрії долучилися до блокування кордону з Україною на КПП "Медика"

Польські аграрії долучилися до блокування кордону з Україною на КПП "Медика"
Фото: bieszczadzki.strazgraniczna.pl

З четверга польські аграрії приєдналися до протесту польських перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочинають блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску "Медика – Шегині" поблизу Перемишля. Про це заявили представники польської організації "Обмануте село", яка організовує протест, повідомляє Укрінформ.

За словами представника цієї організації Романа Кондрува, протест розпочався о 10 годині за київським часом. Він полягатиме у постійному русі протестуючих по пішому переходу в Медиці на дорозі національного значення №28, яка веде до пункту пропуску. 

Від четверга він триватиме з 10:00 до 21:00, а з понеділка його буде розширено на цілу добу. 

Особи, які блокуватимуть кордон в цьому місці, пропускатимуть лише легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою. Натомість щогодини вони мають намір пропускати лише по дві вантажівки, які стоять у черзі перед кордоном. 

Протестувальники висувають три головні вимоги до польського уряду: здійснення доплат до закупівельних цін на кукурудзу, які вони вважають в регіоні занизькими; продовження на наступний рік програми надання низькопроцентних кредитів аграріям, які було запроваджено у зв’язку з напливом українського збіжжя на польський ринок; збереження ставки аграрного податку, який планується підняти в 2024 році, на рівні цього року. 

Свої вимоги протестувальники вже передали воєводі Підкарпатського воєводства. За їхніми словами, якщо уряд Польщі виконає усі вимоги, то протест завершиться.

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