Польські аграрії долучилися до блокування кордону з Україною на КПП "Медика"

З четверга польські аграрії приєдналися до протесту польських перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочинають блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску "Медика – Шегині" поблизу Перемишля. Про це заявили представники польської організації "Обмануте село", яка організовує протест, повідомляє Укрінформ.

За словами представника цієї організації Романа Кондрува, протест розпочався о 10 годині за київським часом. Він полягатиме у постійному русі протестуючих по пішому переходу в Медиці на дорозі національного значення №28, яка веде до пункту пропуску.

Від четверга він триватиме з 10:00 до 21:00, а з понеділка його буде розширено на цілу добу.

Особи, які блокуватимуть кордон в цьому місці, пропускатимуть лише легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою. Натомість щогодини вони мають намір пропускати лише по дві вантажівки, які стоять у черзі перед кордоном.

Протестувальники висувають три головні вимоги до польського уряду: здійснення доплат до закупівельних цін на кукурудзу, які вони вважають в регіоні занизькими; продовження на наступний рік програми надання низькопроцентних кредитів аграріям, які було запроваджено у зв’язку з напливом українського збіжжя на польський ринок; збереження ставки аграрного податку, який планується підняти в 2024 році, на рівні цього року.

Свої вимоги протестувальники вже передали воєводі Підкарпатського воєводства. За їхніми словами, якщо уряд Польщі виконає усі вимоги, то протест завершиться.