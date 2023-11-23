BingX объявляет о ребрендинге для улучшения криптовалютной торговли

BingX﻿, глобальная биржа криптовалют, с достоинством сообщает о ребрендинге торговой платформы, укрепляя свою позицию, уделяя особое внимание расширению прав и возможностей трейдеров. Ребрендинг демонстрирует стремительность BingX, вдохновляя своих пользователей, сохраняя для них лидирующие позиции, обеспечивая безопасный, эффективный и результативный торговый опыт.

BingX обновил ваш визуальный стиль, чтобы сделать торговый опыт более интуитивным и удобным для пользователя. Обновленный дизайн упрощает культовый логотип, сглаживая контуры и удаляя внутреннюю штриховку, что делает упор на более чистую и прямую эстетику, соответствующую торговым целям пользователей. В течение нескольких месяцев BingX разработает комплексную визуальную трансформацию, включая обновление цветочной палитры и типографики на мобильных и настольных платформах.

Новый слоган BingX «Усиливаем трейдеров» обновлен по сравнению с предыдущим «Торговля стала проще», что означает его основную миссию – поддерживать криптотрейдеров на всех уровнях, чтобы добиться успеха в их торговых начинаниях. Оба слогана глубоко укоренены в последовательной миссии BingX по предоставлению надежных и прозрачных услуг для пользователей и обеспечения доступности и общности своих криптовалют для всех. Готовясь к следующему этапу, BingX продолжает стремиться содействовать росту числа пользователей, предоставляя индивидуальные продукты, услуги и профессионально разработанные инструменты для повышения торговых навыков.

Меган Ниволд, руководитель отдела брендинга BingX, объясняет пути компании и новое направление бренда: «За последние пять лет просмотр BingX по созданию шлюза для следующего миллиарда пользователей криптовалюты был плохим. В рамках этой эволюции мы представляем обновленный фирменный стиль, мы подтверждаем нашу уверенность в расширении прав и возможностей наших пользователей, уделяя особое внимание более профессиональной и ориентированной на пользователя торговой среде, отвечающей нашему видению коллективного успеха».

Поскольку BingX продолжает переопределять ландшафт обмена криптовалютами, его неизменное внимание к расширению прав и возможностей пользователей, надежности, инноваций и широкой доступности позволяет создать инклюзивную экосистему, в которой каждый может с уверенностью получить потенциальную ценность и преимущества инвестиций в криптовалюту.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 5 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, в том числе спотовые, производные, копитрейдинг и активы – все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей в управлении, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, предоставляющую пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков.