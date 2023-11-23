BingX об'являє про ребрендінг для поліпшення криптовалютної торгівлі

BingX﻿, глобальна біржа криптовалют, з достоїнством повідомляє про ребрендинг торгової платформи, зміцнюючи свою позицію, надаючи особливу увагу розширенню прав і можливостей трейдерів. Ребрендінг демонструє стрімкість BingX, надихаючи своїх користувачів, зберігаючи для них лідерські позиції, забезпечуючи безпечний, ефективний і результативний торговий досвід.

BingX оновив ваш візуальний стиль, щоб зробити торговий досвід більш інтуїтивним і зручним для користувача. Оновлений дизайн упрощає культовий логотип, згладжуючи контури і видаляючи внутрішню штриховку, що робить упор на більш чисту і пряму естетику, відповідну торговим цілям користувачів. Протягом наступних кількох місяців BingX розробить комплексну візуальну трансформацію, включаючи оновлення квіткової палітри та типографіки на мобільних і настільних платформах.

Новий слоган BingX «Усилюємо трейдерів» оновлено порівняно з попереднім «Торговля стала проще», що означає його основну місію — підтримувати криптотрейдерів на всіх рівнях, щоб досягти успіху в їх торгових починаннях. Оба слоган глибоко вкорінений у послідовній місії BingX щодо надання надійних і прозорих послуг для користувачів і забезпечення доступності та спільності своїх криптовалют для всіх. Готуючись до наступного етапу, BingX продовжує прагнути сприяти зростанню кількості користувачів, надаючи індивідуальні продукти, послуги та професійно розроблені інструменти для підвищення навиків торгівлі.

Меган Ніволд, керівник відділу брендингу BingX, пояснює шляхи компанії та новий напрямок бренду: «За останні п’ять років перегляд BingX по створенню шлюзу для наступного мільярда користувачів криптовалюти був поганим. В рамках цієї еволюції ми представляємо оновлений фірмовий стиль, ми підтверджуємо нашу впевненість у розширенні прав і можливостей наших користувачів, приділяючи особливу увагу більш професійному та орієнтованому на користувача торгового середовища, яке відповідає нашому баченню колективного успіху».

Оскільки BingX продовжує переопределять ландшафт обміну криптовалютами, його незмінна увага до розширення прав і можливостей користувачів, надійності, інновацій і широкої доступності дозволяє створити інклюзивну екосистему, в якій кожен може з упевненістю отримати потенційну цінність і переваги інвестицій у криптовалюту.

О BingX

BingX, заснована в 2018 році, є провідною криптовалютною біржею, яка обслуговує понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі. BingX пропонує різноманітні продукти та послуги, у тому числі спотові, похідні, копітрейдинг та активи — усі вони розроблені з урахуванням зростаючих потреб користувачів у управлінні, від новачків до професіоналів. BingX прагне надати надійну платформу, яка надає користувачам інноваційні інструменти та функції для підвищення їх торгових навиків.