Россияне из артиллерии обстреляли Херсон, пострадали двое детей
Россияне 23 ноября около 16:35 обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона, пострадали двое детей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура.
"В больницу доставили 15-летнего мальчика и его 11-летнюю сестренку. У старшего – травмированная голова, нога и спина, а у младшей диагностировали ранение лица и острую реакцию на стресс".
Сейчас дети в больнице.