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Россияне из артиллерии обстреляли Херсон, пострадали двое детей

Россияне из артиллерии обстреляли Херсон, пострадали двое детей
Фото: wikimedia.org

Россияне 23 ноября около 16:35 обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона, пострадали двое детей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура.

"В больницу доставили 15-летнего мальчика и его 11-летнюю сестренку. У старшего – травмированная голова, нога и спина, а у младшей диагностировали ранение лица и острую реакцию на стресс".

Сейчас дети в больнице.

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