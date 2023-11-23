Росіяни з артилерії обстріляли Херсон, постраждали двоє дітей
Росіяни 23 листопада близько 16:35 обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона, постраждали двоє дітей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура.
"До лікарні доставили 15-річного хлопчика та його 11-річну сестричку. У старшого – травмована голова, нога і спина, а в молодшої діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес".
Зараз діти у лікарні.