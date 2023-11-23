СБУ ликвидировала коллаборанта в российском Белгороде – источник
Служба безопасности Украины ликвидировала коллаборанта Александра Слисаренко в российском Белгороде, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил собеседник УП в силовых структурах.
16 ноября в российском Белгороде был взорван автомобиль, в котором ехал заместитель главы оккупационной "администрации" Харьковской области Александр Слисаренко.
По данным источника УП, за этой "бавовной" стоит Служба безопасности Украины.
Наш собеседник отмечает, что от полученных в результате взрыва травм Слисаренко умер.
"Этот, уже бывший предатель, когда-то работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником харьковского антимайдана, а в 2021-2022 годах воевал за т.н. "ЛНР" в составе спецподразделения "Рысь". С лета 2022 года стал заместителем руководителя оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике. Причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.
СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене, однако он не явился на суд. Поэтому суд сам пришел к нему. О подрыве Слисаренко российские власти молчат и сегодня".