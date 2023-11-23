СБУ ліквідувала колабораціоніста у російському Бєлгороді – джерело
Служба безпеки України ліквідувала колабораціоніста Олександра Слісаренка у російському Бєлгороді, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив співрозмовник УП в силових струткурах.
16 листопада в російському Бєлгороді було підірвано автомобіль, у якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко.
За даними джерела УП, за цією "бавовною" стоїть Служба безпеки України.
Наш співрозмовник зазначає, що від отриманих внаслідок вибуху травм Слісаренко помер.
"Цей, вже колишній зрадник, колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником харківського антимайдану, а в 2021-2022 роках воював за т. зв. "ЛНР" в складі спецпідрозділу "Рись". З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Причетний до звірств росіян на окупованій території.
СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з’явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні".