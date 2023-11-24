Актеру Ступке вынесли приговор за пьяное ДТП

Столичный суд признал виновным актера Остапа Ступку в совершении ДТП в нетрезвом состоянии и назначил наказание в виде ограничения свободы на 3 года с лишением права управления на 8 лет.﻿﻿ Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре, сообщает Украинская правда.

"При поддержании публичного обвинения прокурором Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор 46-летнему мужчине по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

По совокупности доказательств стороны обвинения мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 3 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет" , – говорится в сообщении.

По данным издания, прокуратура, которая просила для Ступки 3 года тюремного заключения, будет обжаловать это решение суда.