Актору Ступці ухвалили вирок за п'яну ДТП

Столичний суд визнав винним актора Остапа Ступку у скоєнні ДТП в нетверезому стані та призначив покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки з позбавленням права керування на 8 років.﻿﻿ Про це заявили у Київській міській прокуратурі, повідомляє Українська правда.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурором Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 46-річному чоловіку за обвинуваченням у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

За сукупністю доказів сторони обвинувачення чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 3 років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років" , – йдеться в повідомленні.

За даними видання, прокуратура, яка просила для Ступки 3 роки ув'язнення, оскаржуватиме це рішення суду.