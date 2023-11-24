НАБУ подозревает экспредседателя Фонда госимущества в отмывании 10 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро обновило подозрение бывшему главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко, инкриминировав ему отмывание более 10 млрд грн. Об этом говорится на сайте НАБУ, сообщает Лига.Бизнес.

Дело против Сенниченко состоит из двух частей: хищений на Одесском припортовом заводе и хищений в Объединенной горно-химической компании.

В целом следствие подозревает десять человек.

Раньше им инкриминировали создание преступной организации (ст. 255 УК) и присвоение имущества (ст. 191 УК), а теперь добавились еще злоупотребление властью (ст. 364 УК) и легализация имущества (ст. 209 УК). Максимальная санкция предусмотренными статьями – 13 лет лишения свободы.

В то же время НАБУ несколько уменьшило оценку ущерба, нанесенного, по его мнению, Сенниченко и другими подозреваемыми.

Если раньше НАБУ утверждало, что с мая по декабрь 2020 года ОПЗ потеряло более 390 млн грн, то теперь – что ОПЗ недополучило 300 млн грн в период с мая 2020 по октябрь 2021 года.

В общей сложности по двум эпизодам государству, по мнению НАБУ, причинили более 400 млн грн убытков.