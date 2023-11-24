НАБУ підозрює ексголову Фонду держмайна у відмиванні 10 млрд грн

Національне антикорупційне бюро оновило підозру колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку, інкримінувавши йому відмивання понад 10 млрд грн. Про це йдеться на сайті НАБУ, повідомляє ЛігаБізнес.

Справа проти Сенниченка складається з двох частин: розкрадання на Одеському припортовому заводі та розкрадання в Об’єднаній гірничо-хімічній компанії.

Загалом слідство підозрює десятьох осіб.

Раніше їм інкримінували створення злочинної організації (ст. 255 КК) та привласнення майна (ст. 191 КК), а тепер додалися ще зловживання владою (ст. 364 КК) та легалізація майна (ст. 209 КК). Максимальна санкція передбаченими статтями – 13 років позбавлення волі.

Одночасно НАБУ дещо зменшило оцінку збитків, завданих, на його думку, Сенниченком та іншими підозрюваними.

Раніше НАБУ стверджувало, що з травня по грудень 2020 року ОПЗ втратило понад 390 млн грн, тепер – що ОПЗ недоотримало 300 млн грн в період з травня 2020 року по жовтень 2021 року.

Загалом за двома епізодами державі, на думку НАБУ, заподіяли понад 400 млн грн збитків.