Украина заложила максимум средств на нужды ВСУ в госбюджете – Минфин

Украина максимально использует возможности для финансирования сектора безопасности и обороны, направляя все собранные налоги и внутренние заимствования. В этом заверил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Укринформ.

По словам чиновника, при подготовке и принятии Основного финансового документа Украины на 2024 год удалось обеспечить максимально возможный уровень финансирования всех приоритетных для государства направлений. Речь идет прежде всего о секторе безопасности и обороны, создании новых программ по производству и закупкам вооружений и дронов, социальной защите людей.

"Конечно, средств на безопасность и оборону достаточно не бывает, особенно в условиях войны. Но на вопрос "можем ли предоставить больше?" - отвечу: на этом этапе речь идет о максимуме, на который способна наша экономика. Мы собрали максимум налогов и сборов и все направили в защиту государства. Все, что удается занимать на внутреннем рынке, мы также направляем на сектор безопасности и обороны" , - сказал Марченко.