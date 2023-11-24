Україна заклала максимум коштів на потреби ЗСУ в держбюджеті – Мінфін

Україна максимально використовує можливості для фінансування сектору безпеки та оборони, спрямовуючи на це всі зібрані податки та внутрішні запозичення. У цьому запевнив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Укрінформ.

За словами урядовця, при підготовці та ухваленні Основного фінансового документа України на 2024 рік вдалося забезпечити максимально можливий рівень фінансування усіх пріоритетних для держави напрямів. Йдеться передусім про сектор безпеки та оборони, започаткування нових програм із виробництва та закупівель озброєнь і дронів, соціальний захист людей.

"Звісно, коштів на безпеку та оборону достатньо не буває, особливо в умовах війни. Але на запитання - "чи можемо надати більше?" - відповім: на цьому етапі йдеться про максимум, на який спроможна наша економіка. Ми зібрали максимум податків та зборів і всі спрямували на захист держави. Все, що вдається позичати на внутрішньому ринку, ми також скеровуємо на сектор безпеки та оборони" , - сказав Марченко.