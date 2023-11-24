На Харьковщине в ДТП столкнулись легковушка и автобус: есть погибший и раненые
В Купянском районе Харьковской области утром 24 ноября в ДТП столкнулись легковушка и автобус, один из водителей погиб, еще 18 человек травмированы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Volkswagen под управлением 56-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его пассажир с травмами был госпитализирован в больницу. Водитель и 16 пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести".
Авария произошла на трассе Чугуев-Милово. Все происшествия устанавливают следователи.