На Харківщині в ДТП зіткнулися легковик та автобус: є загиблий та поранені
У Куп’янському районі на Харківщині вранці 24 листопада в ДТП зіткнулись легковик та автобус, один з водіїв загинув, ще 18 людей травмовані, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила поліція Харківської області.
"За попередніми даними, водій автомобіля "Toyota" виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автобусом "Volkswagen" під керуванням 56-річного чоловіка.
Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. Його пасажир з травмами був госпіталізований до лікарні. Водій та 16 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості".
Аварія сталась на трасі Чугуїв-Мілове. Всі обставини встановлюють слідчі.