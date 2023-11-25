Масштабная атака "Шахедами": в Киеве без света 197 домов и учреждений
В столице обесточена одна из линий электропередач, сообщает Деловая столица.
После обстрела в Киеве оставались без света 77 жилых домов и 120 учреждений, сообщает Минэнерго.
"Утром 25 ноября во время масштабных дроновых обстрелов в столице была обесточена воздушная линия. В результате без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центральной части города. Причины выясняются. Продолжаются работы по восстановлению", — говорится в сообщении.
Также при обстреле в Киевской области отключались воздушные линии 330 кВ. Предварительная причина – повреждение в результате обстрела. Продолжается обследование для выяснения причин.