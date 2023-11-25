Масштабна атака "Шахедами": у Києві без світла 197 будинків та установ
У столиці знеструмлено одну з ліній електропередач, повідомляє Ділова столиця.
Після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ, інформує Міненерго.
"Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. Причини з’ясовуються. Тривають роботи з відновлення", — йдеться в повідомленні.
Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина — пошкодження внаслідок обстрілу. Триває обстеження для з’ясування причин.